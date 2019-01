Nettavisen: Jensen snur delvis i skattesaka

utenriks

Under Stortingets spørjetime onsdag vart finansminister Siv Jensen (Frp) grilla av opposisjonen om endringane i regelverket for skattlegging av naturalytingar, som årskort og fribillettar til tilsette i busselskap og festivalar.

Ap-leiar Jonas Gahr Støre spurde finansministeren om «kaoset skulle løysast eller fortsetje», mens både Abid Raja (V) og leiaren til finanskomiteen Henrik Asheim (H) gjekk mot eiga regjering og uttalte at skatteendringane måtte gjennomgåast på nytt.

Nettavisen meiner torsdag å kjenna til at Jensen opnar for ein delvis snuoperasjon i saka, og at Finansdepartementet jobbar med løysingar for å endre store delar av skattereglane for naturalytingar. Avisa får ikkje stadfesta korleis dette skal skje, men eitt av alternativa skal vere å auke innslagspunktet for skatten slik at færre blir rørt.

NTB har vore i kontakt med Finansdepartementet og Siv Jensen for å få stadfesta opplysningane til Nettavisen. Dei viser til svaret frå statsråden til avisa.

– Vi fekk få innspel i høyringsrundane, men dei siste vekene har det likevel vore mange reaksjonar på dette. Det tek eg sjølvsagt på alvor. I praksis betyr det at eg no ser på om dei endringane vi har gjort har konsekvensar som har vore utilsikta. Viss det viser seg å vere tilfellet, vil eg sjå om det er noko eg kan og bør gjere med det, seier ho.

Finansministeren understrekar samtidig at det er behov for å rydde opp i regelverket, og ser bort frå å reversere alle endringane.

