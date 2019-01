Minst åtte døde i sprengkulda i USA

utenriks

– Ein av dei kaldaste arktiske luftmassane i moderne tid breier seg sørover til Midtvesten, før han vil spreie seg utover to tredelar av USA, opplyste den amerikanske føderale vêrtenesta (NWS) og varsla temperaturar ned mot minus 40.

– Menneske som blir eksponert for ekstremkulda, risikerer å bli ramma av frostskadar i løpet av minutt, åtvara NWS.

I Minneapolis og Chicago vart det målt temperaturar på minus 30-talet. Når vinden blir teke i med i reknestykket, var den effektive temperaturen langt nede på 40-talet. I Ponsford i Minnesota var den opplevde temperaturen -54 grader, lågast i USA.

Har kosta liv

Onsdag kveld melde ABC at minst åtte menneske har omkomme i samband med ekstremvêret. To personar døydde i storbyen Detroit, og i delstaten Illinois omkom ein mann etter å ha vorte påkøyrd av ein brøytebil.

I Milwaukee i Wisconsin vart ein 55 år gammal mann tysdag funnen død i ein garasje, like ved ei snøskuffe. Rettsmedisinarar seier han var «kald og frosen» då han vart funnen.

I tillegg til dei menneskelege tapa, opplyser lokalt politi i Carroll fylke i Indiana at ein zebra fraus i hel på ein gard i området.

– Hald dykk heime

Fleire bedrifter har bedt sine tilsette om å halde seg heime, skular har vorte stengde og hundrevis av flyavgangar er innstilte.

Til og med postvesenet US Postal Service (USPS), som er kjent for å få fram posten uansett vêr og vind, har måtta stanse sine leveringar i delstaten Iowa. I fleire andre statar, mellom anna North og South Dakota og Ohio, er det spådd den lågaste temperaturen på ein generasjon.

I Minneapolis opna styresmaktene for at innbyggjarane kunne søke tilflukt i rutebussar og tog for å halde varmen. I Atlanta vart over 300 flyavgangar innstilt. Dette skjer samtidig med at byen førebur seg på Super Bowl. I Chicago var over 400 flyavgangar kansellerte.

Krisetiltak

I Chicago, USAs tredje største by, er det venta lågare temperaturar enn i enkelte delar av Antarktis – der det rett nok er sommar for tida. Styresmaktene i Illinois, Michigan og Wisconsin sette i verk kriseplanar for å handtere ekstremvêret.

– Vi treng at alle gjer sitt og forsikrar seg om at familie og kjende er godt førebudde, seier guvernør J.B. Pritzker i Illinois.

Kulda er arktisk luft som har brote ut polarvirvelen som vanlegvis sirkulerer rundt Nordpolen høgt oppe i stratosfæren. Forskarar seier at ekstremvêret kan kome av at dei arktiske luftstraumane som vanlegvis held seg i sirkulasjon, er svekte og stadig hyppigare bryt ut av polarvirvelen og breier seg sørover.

– Kva i all verda skjer med global oppvarming? Ver så snill og kom tilbake så fort som mogleg, vi treng deg, skriv president Donald Trump på Twitter i samband med ekstremvêret.

