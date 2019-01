Maduro opnar for val på ny nasjonalforsamling

utenriks

– Det vil vere bra å gjennomføre parlamentsval på eit tidleg stadium. Det vil vere ei god form for politisk samtale, seier Maduro til det statlege russiske nyheitsbyrået RIA Novosti.

I det same intervjuet seier han samtidig at presidentval ikkje kjem på tale.

– Presidentvalet i Venezuela har funne stad. Viss imperialistane ønsker nytt val, må dei vente til 2025, seier han.

I intervjua seier Maduro at han er «villig til å setje seg ned og ha samtalar med opposisjonen, for Venezuelas fred og framtid». Slike samtalar kan bli haldne ved hjelp av mekling frå andre land, seier han.

Også det russiske nyheitsbyrået TASS siterer Maduro på at han er klar for samtalar med opposisjonen.

– Eg er klar til å starte samtalar med eitt mål for auget: fred, forståing og gjensidig anerkjenning, sa Maduro i eit møte med venezuelanske diplomatar som kom heim frå USA.

Russland vil mekle

Maduro skal vere klar for å føre samtalane i samarbeid med internasjonale tilretteleggarar, skriv Reuters på Twitter.

Russland er blant Maduros næraste støttespelarar og har tilbode seg å mekle. Også Noreg har sagt seg villig til å bidra.

Også fredag i førre veke tok Maduro til orde for samtalar. På ein pressekonferanse sa han at han vil møte opposisjonen og at han vil gjere det sjølv om det inneber at han «må stille opp naken».

– I dag, i morgon og alltid. Eg er forplikta til dialog, sa Maduro då.

Presidenterklæring

Maduro etablerte sommaren 2017 ei såkalla grunnlovforsamling med makt til å endre lover. Med det fråtok han i praksis den opposisjonskontrollerte nasjonalforsamlinga makta.

I mai i fjor vart Maduro attvald i eit internasjonalt fordømt presidentval. Han vart teken i eid i januar i år.

Leiaren til nasjonalforsamlinga, 35 år gamle Juan Guaidó, erklærte seg i førre veke som mellombels president, og grunngav det med paragraf 233 i den venezuelanske grunnlova, som seier at leiaren i nasjonalforsamlinga skal tre inn som fungerande president dersom det ikkje er nokon rettmessig president i landet.

Maduro kallar Guaidós handling eit kuppforsøk, og braut dei diplomatiske sambanda med USA, som er eitt av mange land som støttar Guaidó. EU gav laurdag Maduro åtte dagar på å kunngjere nyval. Viss han ikkje gjer det, vil også EU anerkjenne Guaidó som president.

Nye demonstrasjonar

Venezuelas høgsterett gav tysdag Guaidó utreiseforbod og sperra bankkontoane hans etter krav frå riksadvokat Tarek William Saab.

Det skjedde etter at USA same dag hadde bekrefta at landet har overlate kontrollen over dei amerikanske bankkontoane til den venezuelanske staten til Guaidó.

Guaidó oppfordrar venezuelanarane til å gå ut i gatene onsdag og delta i fredelege demonstrasjonar.

