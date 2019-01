utenriks

– På ulykkestaden vart det funne to overlevande, og dessutan lika av tre kvinner og to menn, heiter det i ei fråsegn frå FNs organisasjonen for migrasjon (IOM).

Vitne fortel at båtane var overlasta og store bølgjer førte til at båtane velta ein halvtime etter avreise.

Migrantar frå Afrikas horn dreg ofte frå Djibouti for å krysse Bab el-Mandeb-sundet til den arabiske halvøya med håp om å finne arbeid i rike golfland.

