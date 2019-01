Fem ingeniørar arresterte etter gruvekatastrofen i Brasil

utenriks

Demningen er ein del av gruvekomplekset Córrego do Feijão i delstaten Minas Gerais søraust i landet.

Tre av ingeniørane som vart arresterte tysdag, jobbar for selskapet Vale, som eig gruva, og var direkte involvert med dei operasjonelle lisensane til anlegget, ifølgje påtalemakta i delstaten.

Dei to andre jobbar for TÜV Süd, eit tysk selskap som i september gjennomførte den siste tryggingsinspeksjonen på gruva som no er kollapsa.

Dei fem er i første omgang fengsla opptil i 30 dagar. Ransakingsordre har òg vorte utsendt.

Ifølgje påtalemakta skal etterforskinga avklare Vales ansvar i ulykka, som skjedde sist fredag, og resulterte i minst 65 døde. 279 er framleis sakna, og styresmaktene har sagt at dødstalet blir venta å auke kraftig.

TÜV Süd bekreftar i ei fråsegn at to av medarbeidarane deira er arresterte, og støttar etterforskinga.

Vale opplyser òg i ei fråsegn at selskapet samarbeider med styresmaktene og gjer ein innsats for å støtte familiar som er ramma.

Vale mista tysdag nesten ein firedel av børsverdien sin då investorar reagerte på katastrofen.

