EU legg press på nettgigantane

utenriks

Selskapa har allereie skrive under på ei frivillig ordning der dei forpliktar seg til å kjempe mot desinformasjon på nettet. Men dette arbeidet går altfor sakte, meiner EU-kommisjonen som no krev at Facebook, Google, Twitter og Mozilla intensiverer arbeidet.

EUs kommissær for sikkerheit, Julian King, seier tysdag det er viktig å få fortgang i arbeidet før valet på nytt EU-parlament, som er i mai. Frykta er stor for at utanforståande vil bruke falske nyheiter for å prøve å påverke valet.

Måndag opplyste Facebook-grunnleggjar Mark Zuckerberg at selskapet i mars lanserer eit nytt verktøy for å forhindre utanlandsk innblanding i EU-valet.

(©NPK)