Kinesisk advokat dømd for undergravande verksemd

Dommen mot Wang fall måndag, opplyser ein domstol nord i landet.

– Wang vart funnen skuldig i å undergrave staten og vart dømd til fire år og seks månader i fengsel. Han er frådømd dei politiske rettane sine i fem år, heiter det i ei fråsegn frå retten i Tianjin.

Den 42 år gamle advokaten vart arrestert i ein større politiaksjon retta mot over 200 menneskerettsaktivistar og advokatar i august 2015. Etter nesten tre år i fengsel utan å kunne kommunisere med omverda, fekk han tildelt ein forsvarar i fjor sommar og vart stilt for retten i romjula. Wang var den siste av dei arresterte i aksjonen som vart stilt for retten. Det meste av tida han sat i varetekt, har ikkje familien visst kvar han var.

Wang forsvarte politiske aktivistar, personar som hadde fått eigedommar beslaglagt og medlemmer av den forbodne åndelege rørsla Falun Gong.

Dommen mot advokaten har ført til kraftige reaksjonar, mellom anna frå Amnesty International.

– Dommen er grovt urettferdig. Det er forferdeleg at Wang Quanzhang blir straff for å ha jobba fredeleg for menneskerettar i Kina. I dei tre åra fram til rettssaka, har styresmaktene fått han til å forsvinne i eit svart hol, og han har truleg vorte torturert, seier Doriane Lau, Kina-forskar i Amnesty.

– Inntil nyleg visste ikkje familien hans eingong om han var i live. At han framleis skal sitje i fengsel, forlenger deira liding, seier Lau.

