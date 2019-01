Abe seier det er på tide å møte Kim

utenriks

– Eg vil handle resolutt og aldri gå glipp av å gripe ei moglegheit til å rydde felles mistru av vegen, og eg skal personleg stå andlet til andlet med formann Kim Jong-un for å løyse Nord-Koreas atom- og missilsaker, så vel som bortføringssaka, sa Abe i ein tale i nasjonalforsamlinga måndag.

Abe oppgav ikkje noko tidsskjema for eit mogleg møte med Nord-Koreas leiar. Utsegna kom idet Kim førebur eit toppmøte nummer to med USAs president Donald Trump – eit møte som truleg vil finne stad i slutten av februar.

– Målet mitt er å normalisere diplomatiske band ved å gjere opp med den ulykksalige fortida, sa Abe, som brukte ei japansk diplomatisk eufemisme då han viste til konsekvensane av Japans handlingar under koloniseringa av Koreahalvøya før og under andre verdskrigen.

Abes forsonande bodskap måndag står i skarp kontrast til utsegner han kom med for eitt år sidan då han lova å «tvinge Nord-Korea til å endre politikken sin».

Abe har lenge prøvd å finne ei løysing på striden om nordkoreanske agentar som bortførte japanske statsborgarar under den kalde krigen for å trene dei opp til å bli spionar. I 2002 lauslét Nord-Korea fem overlevande, og uttalte at åtte andre japanarar er døde.

Nordkoreanske styresmakter har så langt ikkje komme med nokon utsegner om eit mogleg møte med Abe.

(©NPK)