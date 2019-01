Tidlegare Trump-rådgjevar arrestert av FBI

utenriks

Til saman omfattar siktinga sju punkt, opplyser spesialetterforskar Robert Muellers kontor fredag.

Den tidlegare Trump-rådgjevaren er sikta for fem tilfelle av falsk forklaring, for å ha prøvd å påverke eit vitne, og for å ha motarbeidd rettsvesenet. Mellom anna skal han ha loge overfor etterretningskomiteen i Representanthuset om interaksjonane sine med «Organisasjon 1».

I siktinga blir det sterkt antyda at Organisasjon 1 er WikiLeaks. Mellom anna heiter det at leiaren for Organisasjon 1 «på alle relevante tidspunkt var på den ecuadorianske ambassaden i London».

Lobbyist

Amerikanske medium har også tidlegare skrive at Stone har vore i Muellers søkjelys på grunn av den moglege tilknytinga si til WikiLeaks. Amerikansk etterretning meiner Russland stod bak tjuveriet av e-postar frå Demokratanes epostservarar under valkampen i 2016, som seinare vart offentleggjort av WikiLeaks.

Stone har lenge vore ein alliert av den amerikanske presidenten. Forholdet mellom dei to går heilt tilbake til då Stone var lobbyist for Trumps kasinoverksemd på 1990-talet.

Razzia

Offisielt forlét han Trumps valkampteam 8. august 2015, men ifølgje Muellers sikting fortsette han å hjelpe Trump også etter dette.

Ifølgje CNN gjennomførte FBI-etterforskarar ein razzia i Stones bustad i Fort Lauderdale i Florida ved 6-tida lokal tid fredag. Då FBI banka på, opna Stone sjølv døra.

