Palestinarar drepne av israelske soldatar

utenriks

– Ehad Abed vart drepen då israelske okkupasjonsstyrkar skaut med skarpt aust for Rafah, opplyser ein talsmann for helsedepartementet i Gaza by, Ashraf al-Qudra.

Ifølgje ein AFP-journalist på staden vart den palestinske 25-åringen treft av eit skot i hjartet.

Tusenvis av palestinarar demonstrerte fredag nær grensegjerdet mot Israel, og israelske soldatar skaut med skarp ammunisjon og brukte tåregass for å halde dei på avstand.

17 år gamle Ayman Hamed vart skoten og drepen av israelske soldatar i Silwad nær Ramallah på Vestbreidda, og ein annan palestinsk ungdom vart såra. Ifølgje den israelske regjeringshæren kasta dei to stein mot israelske bilistar.

Ifølgje ein fersk rapport frå den norskstøtta israelske menneskerettsorganisasjonen B'Tselem vart 290 palestinarar drepne av israelske tryggingsstyrkar i fjor, 254 av dei på Gazastripa.

Blant dei drepne var det 55 barn, og 47 av desse vart drepne på Gazastripa. Den yngste var berre fire år.

Israel har hausta skarp internasjonal kritikk for maktbruken mot uvæpna demonstrantar, mellom anna frå Noreg.

(©NPK)