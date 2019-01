Israel åtvarar Irland mot å forby busetjarprodukt

utenriks

Overhuset i den irske nasjonalforsamlinga har alt sagt ja til lovforslaget, som no er til behandling underhuset.

Dersom lova trer i kraft, vil det bli straffbart å importere varer produsert i busetjingane Israel har etablert i områda landet okkuperte i 1967. Brot på lova kan straffast både med fengsel og bøter.

Israelsk UD åtvarar Irland mot å innføre lova, kallar den «hyklersk og antisemittisk» og hevdar at det vil få alvorlege følgjer for forholdet mellom dei to landa dersom ho blir vedteken.

Fredag vart Irlands ambassadør Alison Kelly kalla inn på teppet i departementet, der ho tok imot ein formell protest og åtvaring.

EU innførte i 2015 retningslinjer for merking av varer som blir produserte i busetjingane, men Irland vil vere det første landet i Europa som forbyr slik import dersom lova blir vedteken.

Dei israelske busetjingane er oppretta i strid med den fjerde Genèvekonvensjonen, der det i artikkel 49 heiter «Okkupantmakta skal ikkje deportere eller flytte delar av si eiga sivilbefolkning til territoria som blir okkupert».

FNs tryggingsråd vedtok i 2016 ein resolusjon som slår fast at busetjingane er ulovlege og at all byggjeaktivitet i dei straks må stoppe.

(©NPK)