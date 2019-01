Amerikansk søkjemotor tilgjengeleg i Kina igjen

utenriks

I ei kort melding frå Microsoft fredag blir det opplyst at tilgangen til tenesta Bing er retta opp igjen for brukarar i Kina, men det blir ikkje gitt noka årsak til det to dagar lange avbrotet.

– Det er ikkje første gong det skjer. Det hender av og til, seier Microsoft-sjef Brad Smith til Fox Business News frå Det økonomiske forumet i Davos.

Det førte til fleire reaksjonar at den siste store utanlandske søkjemotoren i Kina vart kutta tidlegare i veka, endå den sensurerte søkjeresultat i samsvar med kravet til regjeringa.

Kommentarar på sosiale medium skulda reguleringsmyndigheiter for å strupe tilgangen til informasjon. Andre klaga over at dei no vart tvinga til å bruke kinesiske søkjemotorar som dei seier leverer dårlegare resultat.

President Xi Jinpings regjeringa har gradvis stramma inn kontrollen over nettaktiviteten i landet.

Direktoratet med ansvar for sensur av internett i Kina har ikkje svart på førespurnader om saka. Spørsmåla måtte sendast på faks.

Kina har den største befolkninga i verda av internettbrukarar, med rundt 800 millionar personar på nett.

Sidan Xi kom til makta i 2012 har han hevda at regjeringa har rett til å diktere kva folk kan sjå og ikkje sjå på nett. Kinesiske filter blokkerer tilgangen til globale sosiale medium og plattformer, inkludert Twitter, Facebook og YouTube. Argumenta for dette er at tenestene utgjer ein trussel for nasjonal sikkerheit.

