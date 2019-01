59 bekrefta døde etter flaum og jordskred i Indonesia

utenriks

45 har mista livet som følgje av flaum mens 14 har omkomme i dei mange jordskreda som har vorte utløyste av flaumvatnet og kraftig nedbør sidan onsdag.

I tillegg er 25 menneske sakna, opplyser styresmaktene.

Øydeleggingane har i tillegg gjort at over 100 heimar har vorte overfløymde i South Sulawesi-provinsen.

– Minst 44 menneske har døydd i Gowa, staden som har vorte ramma hardast, seier Sutopo Purwo Nugroho, talsperson for det nasjonale krisehandteringsbyrået.

Nugroho fortel òg at 5.000 hus står under vatn, og at rundt 3.500 menneske har vorte evakuerte som følgje av herjingane.

(©NPK)