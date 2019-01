5.000 VM-tilskodarar nektar å forlate Russland

utenriks

Det opplyser Andrej Kajusjin, som leiar innvandringsavdelinga i innanriksdepartementet, til det statlege nyheitsbyrået Tass.

Over 650.000 supporterar kom til Russland gjennom ei visumfri ordning for å følgje meisterskapet. Dei fleste forlét landet då VM var over, men 12.000 vart verande til årsskiftet då «Fan ID»-løyvet deira gjekk ut. Men framleis er det meir enn 5.000 igjen i landet.

Kajusjin opplyser at departementet no arbeider med å få utvist dei som er igjen, og han «håpar alle er deportert innan 30. mars».

Kajusjin vil ikkje kommentere kvifor tusenvis av fotballsupporterane er vorte igjen i Russland.

Nokre supporterar likte tilsynelatande Russland så godt at dei ville bli buande, men det har òg vorte meldt om tilfelle der folk har prøvd å ta seg frå Russland til EU-land. Nokon skal òg ha ønskt å søke asyl i Russland.

(©NPK)