130.000 bustader utan straum i hetebølgje i Melbourne

Audrey Zibelman er administrerande direktør i det australske energimarknadsbyrået, som forvaltar det nasjonale elnettet. Ho seier tre overoppheta, koldrivne generatorar slutta å fungere i Victoria, og ein fjerde truleg må stengje fredag. For å sørgje for at etterspurnaden etter kraft vart møtt, måtte ein skru av nettet i periodar på opptil to timar for andre område, for å forsyne områda som hadde mista straumtilførselen. Zibelman opplyser at viktige tenester som sjukehus vil bli skjerma.

Ifølgje nettmediumet The Age, som har teke ein ringerunde, dreier det seg om rundt 130.000 husstandar som er utan straum, i tilstandar som blir beskrivne som «berre marerittaktige».

Melbourne, delstatshovudstad i Victoria har 5 millionar innbyggjarar. Det var spådd 44 grader fredag og i så fall den varmaste dagen i byen sidan den tragiske laurdagen 7. februar 2009, kjent som «Black Saturday» då det var 46,6 grader, og 173 personar omkom i brannar som øydela over 2.000 heimar i Victoria.

Hetebølgja i denne delen av Australia har ført til stor risiko for nye brannar.

Torsdag tangerte Adelaide heterekorden frå «Black Saturday» med 46,6 grader.

I byen Port Augusta i South Australia var det torsdag 49,5 grader. Ifølgje det meteorologiske instituttet i landet ligg det an til å bli den varmaste januar nokon gong.

