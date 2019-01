Svensk luftrom krenkt av russiske kampfly

utenriks

I ei fråsegn torsdag heiter det at eit IL 20-overvakingsfly og to russiske Sukhoi Su-27-kampfly laurdag flaug over den sørlege svenske byen Karlshamn, rundt 135 kilometer nordaust for kystbyen Malmö.

Dette vart gjort utan Sveriges løyve, og forsvaret har varsla den svenske regjeringa om hendinga, blir det opplyst.

Krenkinga av svensk luftrom skjer mens det er aukande militær aktivitet i området rundt Austersjøen. Den siste tida har det komme fleire meldingar om at russiske kampfly har krenkt luftrom, og om aukande nærvær frå russiske sjøfartsøy.

Russland har så langt ikkje kommentert hendinga.

