Høgreekstremistar drap 50 i USA i fjor

I 2018 vart 50 menneske drepne av politisk motiverte ekstremistar i USA, går det fram av rapporten «Murder and Extremism in the United States in 2018», utarbeidd av organisasjonen Anti-Defamation League (ADL).

Talet på slike drap i USA auka med 35 prosent frå året før, og høgreekstremistar stod bak alle, viser rapporten.

Ifølgje ADL er 73,3 prosent av alle ekstremistdrap i USA det siste tiåret gjort av høgreekstremistar, mens ytterleggåande islamistar har stått bak 23,4 prosent.

Dei attverande ekstremistdrapa er gjennomførte av personar som ikkje fell inn under nokon av desse kategoriane.

Jødiske offer

ADLs rapport dokumenterer 17 ulike hendingar i 2018, og 16 av dei 50 som vart drepne, var jødar.

Elleve jødar vart drepne då den 46 år gamle høgreekstremisten Robert Bowers opna eld i ei synagoge i Pittsburgh i oktober.

Fem jødar var blant dei 17 som vart drepne då 19-åringen Nikolas Cruz gjekk til angrep mot ein skule i Florida i februar.

Bør vere ein vekkjar

ADLs leiar Jonathan Greenblatt er bekymra over utviklinga og viser til at høgreekstremistar det siste tiåret har stått bak ein aukande del av denne typen drap i USA.

– Rasistangrepet i Pittsburgh bør vere ein vekkjar for alle og viste kva for dødelege følgje hatretorikk kan få, seier han.

Må erkjenne

– Det er på høg tid at leiarane i landet erkjenner kor alvorleg denne trusselen er og at dei set inn nødvendige ressursar for å kjempe mot høgreekstremismen, seier Greenblatt.

ADL vart grunnlagt av amerikanske jødar i 1913 og har opp gjennom åra særleg markert seg i kampen mot antisemittisme.

Organisasjonen har òg vore aktiv innan den amerikanske borgarrettsrørsla, men har dei siste åra hausta kritikk for å sidestille kritikk av Israel og sionismen med antisemittisme.

