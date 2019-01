Dødstala stig etter flaum i Indonesia

utenriks

Tusenvis av menneske har vorte evakuerte frå heimane sine som følgje av store mengder regn og sterk vind sør på øya Sulawesi. Fleire vegar er overfløymde, og folk tek seg gjennom vassmassane mens dei held dei personlege eigedelane sine over hovudet.

– Vi oppfordrar folk til å sjå opp for flaum og jordskred, uttaler Sutopo Purwo Nugroho, talsperson for det nasjonale krisehandteringsbyrået.

Landet er godt kjent med flaumar og naturkatastrofar. I 2018 døydde over 3.700 menneske i slike hendingar. Over 600 tornadoar, 500 flaumar, 350 skogbrannar, 310 jordskred, 50 vulkanutbrot, 30 tidvassbølgjer og to tsunamiar ramma Indonesia i fjor, viste ein rapport indonesiske styresmakter publiserte allereie i oktober.

(©NPK)