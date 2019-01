Bedrageritiltalte Carlos Ghos har gått av som Renault-sjef

utenriks

– Han gjekk av i går kveld, seier Bruno Le Maire torsdag i eit intervju med Bloomberg.

Fråsegna kom i forkant av eit styremøte i Renault der det er venta at Ghosns etterfølgjar skal kunngjerast. Styremøtet finn stad torsdag klokka 14 norsk tid.

Carlos Ghosn har i årevis vore ein toppfigur i den internasjonale bilindustrien, som leiar for alliansen mellom Renault, Nissan og Mitsubishi. Han vart fengsla i Japan 19. november i fjor og er bedrageritiltalt. Han er mellom anna skulda for å ha late vere å oppgi ein stor del av inntekta si til japanske skattestyresmaktene for å sleppe skatt.

Både Nissan og Mitsubishi sa han opp etter at han vart arrestert. Han har vore både toppsjef og styreleiar i Renault.

