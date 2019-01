Amerikanske diplomatar forlèt ikkje Venezuela

utenriks

Maduro sa i ein Tv-tale onsdag at han bryt Venezuelas diplomatiske samband med USA og gav samtidig amerikansk personell 72 timar på å forlate landet.

I ei fråsegn seier USAs utanriksminister Mike Pompeo at USA ikkje anerkjenner Maduro som Venezuelas rettmessige president. USA meiner derimot Venezuelas opposisjonsleiar, Juan Guaidó som har utropt seg sjølv til fungerande president, er leiaren i landet no.

– Derfor meiner USA at tidlegare president Nicolás Maduro ikkje har den juridiske styresmakta til å bryte diplomatiske samband med USA eller å erklære diplomatane våre persona non grata, skriv Pompeo.

Han åtvarar samtidig om konsekvensane om nokon truar amerikanarar eller USAs aktivitet i Venezuela.

– USA vil setje i verk nødvendige tiltak og stille til ansvar alle som set sikkerheita for våre tilsette i fare, seier Pompeo.

Han oppfordrar vidare militæret og tryggingsstyrkane i landet til å sørgje for sikkerheita i landet, både for folket og for amerikanarane.

