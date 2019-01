Tysklands utanriksminister vil berge INF-avtalen

utenriks

Heiko Maas reiser onsdag på eit tre dagar langt besøk til USA, der hovudmålet med turen er å diskutere INF-avtalen.

Avtalen forbyr utplassering av alle landbaserte rakettar av mellomdistansetypen i Europa.

USA kunngjorde i førre månad at landet trekker seg frå avtalen innan 60 dagar om ikkje Russland fjernar missil som USA meiner bryt han. Russarane nektar derimot for at dei har brote avtalen.

I førre veke sa den russiske utanriksministeren Sergej Lavrov at Russland ønsker å samarbeide med USA for å prøve å redde INF-avtalen.

(©NPK)