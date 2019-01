Sjukepleiar arrestert for valdtekt av hjerneskadd pasient

utenriks

Politiet i Phoenix i Arizona opplyste onsdag at den 36 år gamle sjukepleiaren vart arrestert etter at DNA-prøver frå mannen matcha med DNA frå barnet.

Ifølgje politiet viser DNA-et til mannen at han er far til barnet og at han dermed må ha valdteke kvinna.

Den 29 år gamle kvinna har vore i såkalla vegetativ tilstand sidan ho var tre år gammal og har budd på pleieheimen i om lag ti år.

Ifølgje leiinga og personalet ved pleieheimen visste ingen at ho var gravid før fødselen var i gang. Barnet vart fødd 29. desember.

Politiet sette i gang ei omfattande etterforsking og tok mellom anna DNA-prøver av alle mannlege tilsette ved heimen. Prøvene viste altså treff med sjukepleiaren som no er arrestert.

Søndag opplyste pleieheimen at ein lege som har hatt ansvaret for behandling av kvinna, hadde sagt opp mens ein annan lege er suspendert.

Den nyfødde guten er ifølgje politiet velskapt og i god form, og han blir teken vare på av familien til kvinna.

