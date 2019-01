Labour kan støtte forslag om utsetting av brexit

utenriks

Finanstalsmannen til partiet John McDonnell seier til BBC at det er «svært sannsynleg» at både Labour og parlamentsmedlemmer frå andre parti vil støtte forslaget, som kjem frå Labours Yvette Cooper. Dermed ligg det godt an til å få fleirtal.

Forslaget går ut på at regjeringa må be EU om å utsetje brexit til nyttår viss ingen skilsmisseavtale er godkjent av Underhuset innan 26. februar.

Slik situasjonen er no, må Storbritannia forlate EU ved midnatt norsk tid 29. mars, uansett om ein avtale er på plass eller ikkje.

Coopers vedtaksforslag er eitt av fleire som er lagt fram før debatten i Underhuset tysdag neste veke, der dei folkevalde etter planen skal stemme over ulike alternativ for vegen vidare for brexit.

Også den tidlegare konservative finansministeren George Osborne har sagt at ei utsetting no er sannsynleg. Han trur Storbritannia må velje mellom ingen avtale, som han seier er som å halde ein pistol mot hovudet til den britiske økonomien, eller å utsetje brexit.

Men britane kan ikkje berre vedta ei utsetting sjølv. Skal datoen for brexit skyvast på, krev det samrøystes tilslutning frå EUs medlemsland.

