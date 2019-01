Kongen i Thailand godkjenner at det skal haldast val

utenriks

Regjeringshæren i Thailand greip makta i eit kupp i mai 2014 og har sidan styrt med hard hand. Prayut Chan-o-cha, som militærjuntaen i Thailand har plassert i posten som statsminister, har lova å halde val, men det har vorte utsett fleire gonger.

Onsdag opplyser kongepalasset i Thailand at kongen har godkjent at valet blir halde og at dato vil bli opplyst om kort tid.

Dekretet er publisert i Royal Gazette. Det godkjenner val av medlemmer til parlamentet og gir valkommisjonen i kongedømmet fem dagar til å kunngjere dato for valet. Militærjuntaen har tidlegare sagt at valet skal haldast seinast i slutten av februar, men det kan halde hardt no.

Det er først no som dekretet er utskrive at det er lov til å drive valkamp, sjølv om fleire politiske møte allereie skal ha vore haldne.

Juntaen har forbode mellom anna politiske møte med fleire enn fire deltakarar og har kasta mange i fengsel for brot på dette og andre forbod.

(©NPK)