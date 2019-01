Arbeidarar i 15 svenske hamner streikar

utenriks

– Det kjem til å få store konsekvensar allereie på kort sikt. Vi snakkar om eit tital hamner som blir sterkt ramma. Det vil påverke svenske selskap og kjem til å true svenske jobbar og ganske snart vanlege borgarar, seier Mattias Dahl på arbeidsgjevarsida i Sveriges Hamnar.

Lockouten rammar om lag 1.000 medlemmer i fagforbundet Hamnarbetarförbundet.

Streiken starta klokka 7 i Gävle, Helsingborg, Holmsund, Karlshamn, Malmö, Sundsvall, Söderhamn og Umeå, og skal utvidast til Stockholm og Göteborg.

I Malmö streika arbeidarane mellom klokka 7 og 9 onsdag morgon, og deretter varer lockouten i 17 timar. Men streiken rammar hamnene ulikt.

Bakgrunnen for konflikten er at Hamnarbetarförbundet vil ha ein fellesavtale med Sveriges Hamnar, mellom anna for at forbundet skal kunne få forhandle om avtalevilkår. Arbeidsgjevarane har ein riksdekkjande avtale med LO-forbundet Transport og vil ikkje ha to ulike avtalar for same arbeid, men har tilbode Hamnarbetarförbundet ein tilleggsavtale til den eksisterande fellesavtalen med Transport.

Fagforeininga har avslått sluttilbodet frå meklarane i konflikten.

– Meklartilbodet er identisk med kravlista vi fekk frå arbeidsgjevaren søndag. I den skulle vi avskrive oss moglegheita til å inngå i lokale forhandlingar, seier leiar Erik Helgeson i Hamnarbetarförbundet.

(©NPK)