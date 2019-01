Kina krev at USA droppar krav om utlevering av Huawei-topp

utenriks

Talskvinne Hua Chunying i det kinesiske utanriksdepartementet sa tysdag at Canadas utleveringsavtale med USA krenkjer sikkerheita og rettane til kinesiske borgarar.

Ho gjorde det klart at Kina krev at USA droppar arrestorden mot Meng og ikkje kjem med eit formelt krav til Canada om utlevering.

Hua kommenterte saka dagen etter at over 100 akademikarar og tidlegare diplomatar signerte eit brev der dei ber Kina lauslate to canadiarar som er arrestert i Kina, truleg som gjengjelding for at Meng vart arrestert i Canada.

I brevet heiter det at arrestasjonane sendar eit bekymringsfulle signal til dei som jobbar med forsking i Kina.

(©NPK)