Israel har testa forsvarssystem mot ballistiske rakettar

utenriks

Testen av systemet, kalla Arrow-3, utgjer «ein stor milepæl» for Israels evne til å forsvare seg sjølv «mot noverande og framtidige truslar i regionen», heiter det i ei fråsegn frå forsvarsdepartementet.

Testen vart gjennomført tysdag, to dagar etter at den israelske hæren opplyste at den hadde skote ned eit missil som vart sendt opp frå Syria mot Golanhøgdene.

Arrow-3 er del av eit forsvarssystem som òg består av systema Iron Dome, David's Sling og Arrow 2 og som Israel har bygd opp for å forsvare seg mot både kort- og mellomdistanserakettar skotne mot landet frå Gazastripa og Libanon, og dessutan mot langdistanserakettar frå Iran.

Rakettforsvarssystemet er utvikla i samarbeid mellom israelsk luftfartsindustri og amerikanske Boeing.

(©NPK)