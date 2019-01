Ismassen på Grønland smeltar mykje raskare enn tidlegare

utenriks

Den nye studien, publisert i tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), viser at det største istapet frå tidleg 2003 til 2013 skjedde i Sørvest-Grønland, ein region som tidlegare ikkje vart sett på som spesielt viktig i forhold til stigande havnivå, då dei store isbreane ikkje ligg der.

– Vi visste at vi hadde eit problem med istap ved store isbrear, seier Michael Bevis, hovudforfattaren til studien og professor i geodynamikk ved Universitetet i Ohio.

– Men no ser vi eit anna alvorleg problem med at aukande mengder is vil forsvinne som smeltevatn, som elvar som strøymer til havet.

Ifølgje forfattarane i studien er smeltinga ein konsekvens av global oppvarming, som vil ha stor tyding for framtidig havnivåstigning.

– Det einaste vi kan gjere er å tilpasse og redusere ytterlegare global oppvarming, men det er for seint for at det ikkje blir nokon effekt, seier Bevis.

I desember 2018 fann ein anna studie publisert i forskingstidsskriftet Nature at issmelting frå Grønlands innlandsis, som somme stader er over 1,6 kilometer tjukk, no skjer med eit volum som er 33 prosent større enn kva som var tilfellet gjennom heile det 20. hundreåret.

Isen på Grønland inneheld nok is til å heve det globale havnivået med 7 meter.

