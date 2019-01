Foxconn vurderer å flytte produksjon av iPhone til India

utenriks

Det skriv Wall Street Journal.

Dermed vil Foxconn kunne dempe Apples avhengnad av Kina på eit tidspunkt då USA og Kina er i konflikt med kvarandre, og mange selskap vurderer å flytte forsyningslinjene bort frå Kina.

Apple produserer dei fleste av sine iPhones i Kina gjennom Foxconn, eit taiwansk selskap som tidlegare heitte Hon Hai, og sel ein stor del av produksjonen sin i Kina. Men dette har gjort Apple sårbar for spenning mellom Kina og USA.

Etter kvart som problema aukar på den kinesiske marknaden, har India vorte stadig meir interessant for teknologiselskapa i verda, både som base for produksjon og for den enorme marknaden sin. Berre ein firedel av Indias 1,3 milliard forbrukarar har i dag mobiltelefon.

Apple har hittil strevd med å få hol på den indiske marknaden. Eit anna selskap, Wistron, produserer Apples billegaste modell, SE, i landet, men har berre ein marknadsdel på 1 prosent.

Planen er no også å produsere 6S-modellen.

(©NPK)