Eksstyreleiar i Nissan nekta kausjon

Domstolen i Tokyo nekta å gå med på kausjon, trass i at Ghosn lova å gå med elektronisk fotlenke, gi frå seg passet og betale for sikkerheitsvakter som påtalemakta skulle godkjenne. Avgjerda vart gjord kjent i ei skriftleg fråsegn tysdag.

Den 64 år gamle Ghosn har sete i varetekt sidan arrestasjonen 19. november. Han leidde Nissan Motor Co i meir enn 20 år, men er no sikta for juks med kredittopplysningar og for å ha underrapportert eigen kompensasjon frå Nissan i minst 8 år, noko han nektar for og hevdar at kompensasjonen frå Nissan aldri vart fastsett. Han blir vidare skulda for tillitsbrot fordi Ghosn skal ha påført Nissan investeringstap og at han skal ha betalt ein forretningsmann frå Saudi-Arabia.

Ghosn seier han ikkje er skuld i at Nissan lei noko tap og at betalinga til forretningsmannen var for lovlege tenester.

