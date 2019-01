EU: Brexit utan avtale vil resultere i «hard» irsk grense

utenriks

EU og den britiske regjeringa har komme til einigheit om ei reserveløysing for irskegrensa, ofte omtalt som ein «backstop» for Nord-Irland, men denne er berre meint å tre i kraft som ein siste utveg viss inga anna løysing kjem på plass.

EU har insistert på ei slik reserveløysing av frykt for at ei såkalla hard grense elles kan føre til at den sekteriske valden i Nord-Irland, som tok slutt med fredsavtalen frå 2008, blussar opp på nytt.

EU har ikkje gått med på nokon sluttdato for reserveløysinga, noko som har resultert i krass kritikk i Underhuset, der euroskeptikarar fryktar at Storbritannia trass i utmeldinga vil bli knytt tett til EU på ubestemt tid.

Utan ein brexitavtale vil det uansett resultere i ei hard grense, understreka talsmannen for EU-kommisjonen Margaritis Schinas tysdag.

– Eg trur det er ganske openbert, då vil dei få ei hard grense, sa han.

Schinas understrekar at EU har investert mykje i fredsavtalen frå 2008.

– Men ein brexit utan avtale vil heilt klart setje alt dette på spel, sa han.

(©NPK)