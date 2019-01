ELN krev garantiar frå regjeringa i Colombia

utenriks

Fram til no har ELNs timanns fredsdelegasjon fått bu på Cuba av omsyn til dei skjøre fredsforhandlingane. Men forhandlingane har stått på staden kvil, og etter bilbombeangrepet i Bogota der 21 personar mista livet, gjeninnførte Colombias president Ivan Duque arrestordrar mot leiarane i geriljagruppa.

I eit intervju med nyheitsbyrået AFP seier delegasjonsleiar Pablo Beltran i ELN at han håpar regjeringa no vil gi dei garantiar for at dei får returnere til Colombia. Han legg til at sjølv om gruppa har teke ansvar for bilbomba som ramma General Santander nasjonale politihøgskule, så var det «berre eit svar på angrep frå regjeringa».

– Ingen kan krevje at vi sit på hendene våre viss vi blir angripne, seier Beltran.

Han legg likevel til at han ønsker at spenningane mellom partane kan roe seg, slik at fredsforhandlingane kan starte igjen.

Beltran hevdar at verken delegasjonen på Cuba eller ELNs sentrale leiing visste noko om angrepet i Bogota på førehand.

– Vi visste ikkje noko, sjølvsagt. Vi har vore i Cuba i åtte månader. Planen til styrkane våre i Colombia avheng ikkje av oss, seier han.

Samtidig seier Beltran at det ikkje er snakk om at ei utbrytargruppe frå ELN står bak bilbomba.

Cuba har som vertskap for fredsforhandlingane fordømt bombeangrepet fredag. Styresmaktene i landet har antyda at dei vil følgje retningslinjene om forhandlingane blir avblåsen for godt, noko som vil vere at delegasjonen blir gitt 15 dagar på å returnere til Colombia.

(©NPK)