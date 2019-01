Corbyn opnar for folkerøysting

utenriks

Det gjer Corbyn trass i at statsminister Theresa May måndag avviste ei ny folkerøysting, fordi ho meiner det kan underminere trua på demokratiet.

I ei fråsegn måndag kveld uttalte Corbyn at moglegheita for ei ny folkerøysting må vurderast, skriv Press Association.

– Endringsforslaget vårt vil tillate parlamentsmedlemmane å stemme over moglegheiter som kan løyse dette brexit-daudvatnet og hindre kaoset om det ikkje blir nokon avtale, seier han.

– Det er på tide at Labours alternative plan kjem i fokus mens vi held alle moglegheiter opne. Det gjeld òg moglegheita for ei offentleg avstemming, seier han.

Ifølgje Press Association er det verd å merke seg ordlyden i Corbyns fråsegn. Ho er nøye formulert og seier ikkje spesifikt at Labour offisielt vil støtte ei folkerøysting.

To kommentatorar i avisa The Telegraph skriv tysdag at Corbyn neste veke vil be regjeringa gi parlamentet siste ord i spørsmålet om ei ny folkerøysting.

Viss eit fleirtal av medlemmene støttar ei folkerøysting, kan parlamentet tvinge May til å godta ei slik avstemming som kunne føre til at brexit blir trekt tilbake.

May orienterte måndag ettermiddag Underhuset om vegen vidare etter at brexitavtalen hennar vart nedstemd. Men ho hadde ikkje med nokon plan B slik det var varsla om på førehand.

