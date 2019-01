45 drepne i angrep på militærbase i Afghanistan

utenriks

Lokale styresmakter i Wardak-provinsen meiner at langt over 100 kan ha vorte drepen. Eit rådsmedlem seier at det riktige talet på drap er 126, og eit anna rådsmedlem seier at 60 lik hittil er henta ut av ruinane.

Angrepet skjedde då ein sjølvmordsbombar køyrde ein bil inn på basen og detonerte bomba då han krasja inn i hovudbygningen. Deretter angreip fire andre soldatane med skytevåpen.

Samtidig melder Taliban at dei har hatt eit nytt møte med amerikanske utsendingar i Qatar.

USA har ikkje kommentert møtet, som følgjer etter eit tidlegare møte i desember i Dei sameina arabiske emirata.

– Etter at USA godtok ein agenda som inneber amerikansk tilbaketrekking og hindring av at Afghanistan blir brukt mot andre land i framtida, fann samtalar med amerikanske representantar stad i Doha i dag, sa Taliban-talsmann Zabiullah Mujahid måndag.

Taliban har møtt USA fleire gonger dei siste månadene, men dei nektar å møte representantar for regjeringa i Kabul, som dei meiner berre er marionettar for USA.

