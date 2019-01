SOHR: Fem drepne i angrep mot kurdisk-amerikansk kolonne i Syria

utenriks

Dei fem høyrde til den kurdiskdominerte SDF-militsen og vart drepne då ei bilbombe gjekk av i Hasakeh-provinsen nordaust i Syria, opplyser gruppa. Også soldatar frå den amerikanskleidde koalisjonen var del av kolonnen.

Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) får opplysningane sine frå eit nettverk av kjelder inne i det krigsherja landet.

I førre veke vart fire amerikanarar, blant dei to soldatar, drepne i eit sjølvmordsangrep som kravde totalt 16 liv i byen Manbij. IS tok på seg ansvaret for angrepet.

