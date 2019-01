SOHR: Fem drepne i angreip mot kurdisk-amerikansk kolonne i Syria

utenriks

Dei fem tilhøyrde den kurdiskdominerte SDF-militsen og vart drepne då ei bilbombe gjekk av i Hasakeh-provinsen nordaust i Syria, opplyser gruppa. Også soldatar frå den amerikanskleidde koalisjonen var del av kolonnen, men ingen av desse vart såra.

Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) får opplysningane sine frå eit nettverk av kjelder inne i det krigsherja landet.

I førre veke vart fire amerikanarar, blant dei to soldatar, drepne i eit sjølvmordangrep som kravde totalt 16 liv i byen Manbij. IS tok òg på seg ansvaret for dette angrepet.

