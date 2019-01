May står fast på nei til ny folkerøysting

utenriks

– Eg meiner det ikkje er fleirtal i dette huset for ein slik kurs, sa May då ho møtte i Underhuset måndag ettermiddag for å oppdatere dei folkevalde om brexit.

Eit knusande fleirtal i Underhuset stemde i førre veke mot utmeldingsavtalen Storbritannia og EU vart einige om i fjor haust. May er derfor nøydt til å finne ein plan B.

Ifølgje henne er politikken til regjeringa framleis at resultatet av folkerøystinga i 2016 må følgjast opp. Eit fleirtal på snautt 52 prosent stemde då for å ta Storbritannia ut av EU.

Mays bekymring er at ei ny folkerøysting kan undergrave tilliten til demokratiet.

Den britiske statsministeren gjorde det òg klart at ho ikkje kan bøye seg for dei som krev at ho må garantere at regjeringa aldri vil la Storbritannia gå ut av EU utan å ha ein avtale på plass.

Einaste måte å garantere dette på, er nemleg å opne for å avlyse utmeldinga, forklarte ho.

I staden vil May fortsetje å arbeide for ein utmeldingsavtale som kan få fleirtal i Underhuset og samtidig bli godteken av EU.

