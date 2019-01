IMF nedjusterer prognosane

utenriks

Den globale økonomien blir venta å vekse med 3,5 prosent i 2019 og 3,6 prosent i 2020, viser oppdaterte prognosar frå IMF.

Anslaga er nedjustert med høvesvis 0,2 og 0,1 prosentpoeng frå førre prognose, som vart lagt fram i oktober.

Ein viktig del av bakteppet for nedjusteringa er handelskrigen mellom USA og Kina.

Samtidig er det risiko for at situasjonen kan bli endå verre, åtvarar IMF, som spesielt trekker fram faren for ein kaotisk brexit utan avtale.

Ein annan trussel er svakare økonomiske utvikling i Kina enn det som er venta i dag.

(©NPK)