Fransk gigantbot til Google

utenriks

Det er første gong nokon vert bøtelagt etter at dei nye personvernreglane tredde i kraft i mai i fjor. Summen svarar til om lag 487 millionar kroner.

Ifølgje det franske datatilsynet (CNIL) har ikkje Google sørgd for at informasjon om reglane til selskapet for samtykke og personleg integritet er tydeleg og lett nok tilgjengeleg.

CNIL meiner Google gjer det for vanskeleg for brukarane å forstå og bruke reglane om korleis personleg informasjon blir brukt, spesielt når det gjeld målstyrt reklame.

I ei fråsegn skriv Google at brukarane forventar seg høg grad av openheit og kontroll, og at selskapet er «djupt engasjert» i å komme til møtes desse krava og dessutan regelverket i GDPR.

– Vi granskar no avgjerda for bota for å avgjere vårt neste skritt, heiter det vidare i fråsegna.

(©NPK)