May kan bli tvinga til å splitte eige parti

utenriks

Ein mjukare brexit. Det er spådommen fleire ekspertar kjem med etter at eit knusande fleirtal av dei folkevalde i Underhuset tysdag kveld stemde ned Theresa Mays avtale med EU.

Då nederlaget var eit faktum, svarte May straks ved å invitere til samtalar på tvers av partigrensene. Målet er å no fram til eit kompromiss som både regjering og opposisjon kan leve med.

Men i jakta på løysingar risikerer statsministeren å støyte mange av sine eigne frå seg.

Frykt for partisplitting

Det einaste May kan ha noka realistisk von om å få støtta opposisjonen har til, er nemleg ei løysing der Storbritannia knyter seg tettare til EU etter skilsmissa enn regjeringa eigentleg hadde tenkt.

For mange konservative parlamentarikarar vil det vere dropen som får begeret til å renne over, åtvarar kommentator Sebastian Payne i Financial Times.

Han meiner May risikerer å «rive det konservative partiet i stykke» viss ho går inn for ei mjukare skilsmisse.

Konsekvensen, skriv Payne, kan bli ein omgruppering på høgresida i britisk politikk som Storbritannia ikkje har sett maken til sidan 1800-talet.

Strid om tollunion

Det er spesielt Labours krav om ein permanent tollunion med EU som skaper bekymring.

Ein slik tollunion vil gjere det umogleg for Storbritannia å inngå skreddarsydde nye frihandelsavtalar med andre land. Dermed vil britane miste ei moglegheit mange konservative har sett på som ein av dei største fordelane ved å forlate EU.

Men skal May få til eit kompromiss, er ho nøydd til å gamble, meiner Jan Erik Mustad, førstelektor ved Universitetet i Agder og ekspert på britisk politikk.

– Ho er jo ein pragmatisk politikar. Eg trur ho er meir oppteken av å levere på brexit enn av å blidgjere alle i eige parti, seier Mustad til NTB.

Høg pris for å bryte ut

I ytste konsekvens kan toryar skalle av og danne eit nytt parti. Det same kan skje i Labour. Men å bryte ut vil ha ein høg pris i det britiske systemet med einmannskrinsar, påpeikar Mustad.

– Det er ikkje lett å danne eit nytt parti og få gjennomslag i det britiske valsystemet. Det veit alle som sit i Underhuset.

Øivind Bratberg, førstelektor i statsvitskap ved Universitetet i Oslo, skildrar dilemmaet som svært vanskeleg for May.

– Det er eit spel utan openberre løysingar, seier han.

Skal legge fram «plan B»

May vil no fortsetje arbeidet gjennom helga. Så skal ho legge fram ein «plan B» i Underhuset måndag.

Stephen Booth i den britiske tankesmia Open Europe spår at dei konservative til sjuande og sist vil godta eit tverrpolitisk kompromiss, vel vitande om at eit nei til ei slik einigheit i verste fall kan føre til nyval, ei ny folkerøysting eller ei kaotisk skilsmisse utan avtale.

– Eit kompromiss i Parlamentet ser framleis ut som det mest sannsynlege utfallet. Men ingen kan seie korleis det vil spele seg ut, seier Booth til NTB.

Ifølgje han er det òg ein god dose politisk spel inne i bildet.

– Dette handlar vel så mykje om innpakninga som det handlar om sjølve innhaldet.

