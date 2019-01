Mange hundre menneske drepne i etniske samanstøyt i Kongo

utenriks

– Det er avgjerande at denne sjokkerande valden blir raskt og grundig etterforska og at gjerningsmennene blir stilt til ansvar for handlingane sine, sa FNs høgkommissær for menneskerettar Michelle Bachelet onsdag.

Samanstøytane fann stad i fire landsbyar i Yumbi-området i provinsen Mai-Ndombe mellom 16. og 18. desember. Opplysningane om mengde drap stammar frå truverdige kjelder, ifølgje kontoret til høgkommissæren OHCHR.

Etnisk vald

Minst 82 menneske vart såra, men det reelle talet er truleg høgare. 465 bygningar skal ha vorte plyndra eller brunne, og rundt 16.000 menneske har flykta til nabolandet Kongo-Brazzaville.

Valden hadde truleg ikkje samanheng med valet i Kongo, som etter fleire utsetjingar vart gjennomført 30. desember. I staden dreidde det seg om ein konflikt mellom folkegruppene banunu og batande.

Ein gammal konflikt skal ha blussa opp då medlemmer av folkegruppa banunu prøvde å gravleggje ein av høvdingane sine i eit batende-område.

Rett etter at samanstøytane fann stad, opplyste styresmaktene i Mai-Ndombe at minst 45 menneske var drepne. Dette vart likevel skildra som eit førebels anslag.

Omstridt val

Sjølv om valden ikkje er direkte knytt til valuroa i Kongo, støttar batende-leiarane den sitjande koalisjonen, mens banunu i større grad støttar opposisjonen. Valet ved nyåret var det første demokratiske sidan landet vart uavhengig i 1960.

Der er det enno inga avklaring. Førebelse resultat viser at opposisjonskandidat Felix Tshisekedi fekk 38 prosent av stemmene, føre ein annan opposisjonskandidat, Martin Fayulu, som fekk 34 prosent. Avtroppande president Joseph Kabilas kandidat kom langt bak med 23 prosent. Valkommisjonen opplyser at innsetjinga av ny president skal skje tysdag 22. januar.

Dei førebelse resultata blir nekta for av blant andre den katolske kyrkja i landet, som hadde 40.000 valobservatørar over heile landet. Kyrkja meiner Fayulu vann.

