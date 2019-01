Hellas' statsminister overlevde tillitsvotering

utenriks

Med 151 stemmer mot 148, sikra dei folkevalde i forsamlinga akkurat nok stemmer til at Tsipras' regjering overlevde striden.

– Vi må alltid ha eit tydeleg standpunkt i dei kritiske augneblinkane, sa statsministeren før voteringa.

Dei to landa har vore i konflikt om namnet heilt sidan Makedonia vart uavhengig frå Jugoslavia i 1991. Hellas har nemleg gjort krav på namnet Makedonia og den historiske arven for den nordgreske regionen med same namn.

Hellas har likevel lovd å ende motstanden sin mot Makedonias inntog i Nato og EU om landet skifter namn.

11. januar bytte Makedonia formelt namn til Republikken Nord-Makedonia. Avgjerda har opprørt dei nasjonalistiske kreftene i Hellas, og forsvarsminister Panos Kammenos, som leiar eit lite nasjonalistisk parti i landet, trekte seg i protest mot avtalen.

