HRW har håp for menneskerettane

Menneskerettsorganisasjonen la torsdag fram World Report 2019. I den 674 sider lange rapporten tek HRW for seg situasjonen for menneskerettane i verda. Og det er ikkje riktig så ille som mange kanskje trur.

For mens mektige aktørar som USA og Storbritannia verkar mindre interesserte i å aktivt jobbe for menneskerettsspørsmål, trappar små land og grupper som Organisasjonen for islamsk samarbeid, opp arbeidet med å verne menneskerettane, seier Kenneth Roth, administrerande direktør i HRW.

– Når vi ser tilbake på fjoråret, er det ikkje dei dårlege nyheitene som slår oss, men reaksjonane på dei, seier han.

– Det er slåande kor mektig forsvaret av menneskerettar, demokrati og respekt for lovene har vore. Vi ser at det mange stader i verda er ein betydeleg folkeleg motstand mot autokratiske styresett, påpeikar Roth.

Nyttar røysteretten

Blant døma som blir trekt fram i rapporten, er protestmarsjar i Ungarn mot den høgrepopulistiske regjeringa til Viktor Orbán, og veljarar som nyttar røysteretten til å kaste leiarar som er involvert i korrupsjon, som i mellom anna Malaysia.

På regjeringsnivå har land som Tyskland, Danmark og Finland lagt sterkt press på Saudi-Arabia og stansa våpensal til landet etter drapet på regimekritikaren Jamal Khashoggi.

Uventa kritikk

– Men den mest overraskande «nye allierte» i kampen mot menneskerettsbrot, er Organisasjonen for islamsk samarbeid (OIC), seier Roth.

Organisasjonen, som består av 57 muslimskdominerte land, har aldri villa rette fingeren mot andre land enn Israel. Men i fjor støtta organisasjonen opp om kritikk av Myanmars behandling av den muslimske rohingya-minoriteten.

– Jo visst forsvarte OIC muslimar. Men det har aldri skjedd før at OIC har kritisert eit anna land enn Israel. Dette er for meg det mest overraskande av alle nye funn, seier Roth.

Latin-Amerika

I Latin-Amerika har den såkalla Lima-gruppa for første gong fremma eit resolusjonsforslag i FNs menneskerettsråd som kritiserer Venezuela. Roth viser til at latinamerikanske land tidlegare har vore svært nølande med å kritisere menneskerettsbrot i naboland, sidan det tidlegare var USA som dominerte menneskerettsdiskusjonen i regionen.

– Men ein ironisk effekt av at USA har trekt seg frå FNs menneskerettsråd, er at ingen lenger kan skyldast for å jobbe imot Washingtons ideologi, seier Roth.

– Uigurane neglisjert

HRW-sjefen håpar at nye aktørar framover vil engasjere seg i det han meiner er det mest neglisjerte menneskerettsproblemet i verda akkurat no, nemleg Kina si behandling av den muslimske uigur-minoriteten.

Ifølgje anslag frå FN sit opp mot 1 million uigurar og andre muslimske minoritetar internert i leirar i den kinesiske provinsen Xinjiang. Kinesiske styresmakter omtaler interneringsleirane som «yrkesfaglege senter» for menneske som elles står i fare for å slutte seg til islamske ekstremistgrupper eller separatistorganisasjonar.

– Viss styresmaktene i nokon andre land hadde gjort noko slikt, ville det ha vakt internasjonal fordømming og kritikk frå heile verda. Men fordi det er Kina, med den enorme økonomiske makta si, så verker det som om landet slepp unna kritikk, understrekar Roth.

Fakta om Human Rights Watch (HRW)

* Internasjonal ikkje-statleg organisasjon som etterforskar brot på menneskerettane over heile verda.

* Basert i New York, med kontor i Amsterdam, Berlin, Brussel, Chicago, Genève, Johannesburg, London, Los Angeles, Moskva, Nairobi, Paris, San Francisco, Sydney, Tokyo, Toronto, Washington D.C. og Zürich.

* Vil bruke pressa til å skape ein internasjonal opinion mot regime som bryt menneskerettane. Arbeider inn mot offentlege styresmakter og innflytingsrike organisasjonar for å fremme bruken av diplomatisk og økonomisk press mot dei som bryt menneskerettane.

* Grunnlagt i 1978 under namnet Watch og skulle opphavleg passe på at den daverande Austblokka overheldt Helsingforserklæringa sine føresegner om menneskerettane. Organisasjonen utvida etter kvart verkefeltet sitt og fekk det noverande namnet sitt i 1988.

* Human Rights Watch blir finansiert ved donasjonar frå uavhengige, ikkje-statlege organisasjonar. Statlege pengar blir ikkje aksepterte, verken direkte eller indirekte.

(Kjelde: Human Rights Watch)

