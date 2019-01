Fleire migrantbarn enn antatt kan ha vorte skilde frå foreldre i USA

utenriks

Tidlegare har regjeringa oppgitt at det er snakk om 2.700 barn.

Men i tillegg til desse kan fleire tusen andre barn ha vorte skilde frå familiane sine, ifølgje ein ny rapport frå kontoret til generalinspektøren i det amerikanske helsedepartementet.

Det reelle talet er ikkje kjent, heiter det i rapporten. Men praksisen med å skilje barn frå familiar skal ha byrja allereie i 2017 – ei god stund før regjeringa innførte «nulltoleranse» ved grensa mot Mexico.

I tillegg skal over hundre mindreårige ha vorte utsette for det same etter at praksisen med å skilje barn og foreldre offisielt vart avslutta i fjor sommar.

Kontoret til generalinspektøren er eit «vaktbikkje»-organ som granskar pengebruk og andre forhold i det amerikanske helsevesenet.

