May før skjebneavstemming: Vi skal forlate EU

– Folkeavstemminga vart halden i 2016, og ho slo fast at Storbritannia skal forlate EU, sa May i ein debatt i Parlamentet onsdag ettermiddag.

– Alle tidlegare statsministrar som har vorte stilte overfor eit nederlag som det vi hadde i går, hadde gått av, sa Corbyn til May.

Labour står bak mistillitsforslaget som dei folkevalde i Underhuset skal stemme over onsdag kveld.

May slo tilbake med å skulde Corbyn for å vere uklar på kva han vil gjere i brexitspørsmålet dersom Labour skulle få makta.

– Det vi vil gjere etter tapet i går, er å lytte til leiarmøta i Parlamentet for å sjå kva vi skal gjere for å få den støtta som trengst, sa May.

May ser ut til framleis å ha støtte frå det konservative partiet, noko som betyr at det er venta at ho overlever mistillitsvoteringa.

Viss May beheld makta, må ho seinast måndag orientere Parlamentet om korleis regjeringa skal gå vidare med utmeldinga frå EU. Ein talsmann for May seier til Reuters at ho framleis reknar med at landet forlèt EU 29. mars.

Andre scenario har også teikna seg, blant dei ein endra avtale med EU, eller uttrekking frå EU utan avtale.

Samtidig har 71 Labour-medlemmer i Parlamentet og som er tilhengarar av ny brexit-folkerøysting, oppfordra Corbyn til å støtte kravet deira om å halde ny folkerøysting.

