Lavrov: Russland ønsker å berge INF-avtalen

utenriks

Lavrov uttalte seg etter nye, mislykka samtaler om INF-avtalen mellom USA og Russland i Genève denne veka.

Han appellerte til europeiske land om hjelp til å påverke USA, sidan dei har ei betydeleg eigeninteresse av å berge avtalen. INF forbyr utplassering av alle landbaserte rakettar av mellomdistansetypen i Europa.

USA kunngjorde i førre månad at USA vil trekke seg frå avtalen innan 60 dagar om ikkje Russland fjernar missil som USA meiner bryt han.

Statssekretær Andrea Thompson i USAs utanriksdepartement seier onsdag at Russland så langt ikkje har vist nokon teikn til å vende tilbake til halde avtalen.

– Ballen er på russisk side. Dei har frist til 2. februar, seier ho.

Russarane nektar derimot for at dei har brote avtalen. Ifølgje Lavrov aukar potensialet for konflikt.

Lavrov skulda også USA for å ignorere eit tilbod om å inspisere missila som er kjernen til striden. Tilbodet vart sett fram under samtalane i Genève, men Lavrov seier at USA ikkje tok imot tilbodet og berre tok opp att kravet om at Russland må fjerna dei. Han meiner det viser at USAs intensjon er å forlate avtalen.

Thompson svarar på si side at berre å sjå på missila ikkje er nok.

(©NPK)