EU ber britane stake ut ny kurs for brexit

utenriks

Det er britane som må peike ut vegen vidare etter Underhuset sitt nei. Det var den gjennomgåande bodskapen då EU-parlamentet møttest i Strasbourg onsdag morgon, for å diskutere utfallet av den skjebnesvangre avstemminga i London kvelden i førvegen.

– Ver så snill, ver så snill, ver så snill, fortel oss no endeleg kva det er de ønsker å oppnå. Gi oss ein klar anvising. Så vil EU stå klar til å fullføre forhandlingane på ein god måte, sa tyske Manfred Weber, leiar for den konservative partigruppa EPP.

Så langt har britane berre sagt kva dei er mot, meinte belgiske Guy Verhofstadt, leiar for den liberale partigruppa ALDE. Han bad britiske politikarar om å komme seg opp frå skyttargravene.

– Eg meiner vi no må gi dei britiske vennene våre beskjed om at det er på tide med tverrpolitisk samarbeid i Storbritannia, sa Verhofstadt.

– Det vi treng, er eit fleirtal i Underhuset og i britisk politikk som er for noko, sa han.

Ventar på signal

Ifølgje Frans Timmermans, visepresidenten til EU-kommisjonen, er ballen no på britisk side.

– Eg synest ikkje det skal vere oppgåva vår å spekulere over kva slags brexit vi vil få. Vi må vente og sjå kva som skjer i Underhuset og i Storbritannia, og vi må vente på ein posisjon frå den britiske regjeringa og det britiske Parlamentet. Så får vi ta det derfrå, sa Timmermans.

Det same var bodskapen frå Tysklands statsminister Angela Merkel då ho oppdaterte Forbundsdagen i Berlin.

– Vi meiner det no er opp til den britiske sida å seie kva vegen vidare skal vere, sa Merkel.

– Vi har nok tid til å forhandle, forsikra ho.

Fryktar «no deal»

Problemet med avstemminga på tysdag, er at ho ikkje peikar mot eit fleirtal for eit alternativ til avtala som allereie er forhandla fram, påpeika EUs sjefforhandlar Michel Barnier i EU-parlamentet.

Så lenge det ikkje er mogleg å identifisere ei løysing som kan få fleirtal i Underhuset, vil situasjonen bli verande fastlåst, åtvara han.

– Berre ti veker før fristen har risikoen for «no deal» aldri vore høgare, sa Barnier.

Utgangspunktet er at Storbritannia skal forlate EU ved midnatt norsk tid den 29. mars, med eller utan avtale.

Mistillit

UKIPs Nigel Farage, som var ein av frontfigurane i kampen for å få Storbritannia ut av EU, skulda May for å ha vist total mangel på leiarskap.

– Viss du gir etter for bøller, kjem dei berre tilbake for meir. Ho har oppført seg som ein leiar for ein nasjon som har vorte overvunne i krig. Derfor såg denne utmeldingsavtalen meir ut som eit kapitulasjonsdokument, og det vart smadra i Underhuset, sa Farage i Strasbourg.

Ifølgje han ville det einaste verdige frå Mays side ha vore å gå av då resultatet vart klart.

Underhuset i London skal ta stilling til eit mistillitsforslag mot May og regjeringa hennar onsdag kveld.

