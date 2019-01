15 drepne i Kenya – fleire eksplosjonar utover natta

utenriks

Utover natta har det komme inn fleire ubekrefta meldingar om nye eksplosjonar og skotsalver, og 06.45 lokal tid skriv nyheitsbyrået AP at det har blitt høyrt endå ein eksplosjon og skotsalver ved det ramma hotellet.

Dei siste skotsalvene kom ei stund etter at fleire overlevande som har vore innesperra på hotellet over natta, vart henta ut.

Politisjef Joseph Boinnet seier angrepet byrja rundt klokka 15 tysdag, med eksplosjonar ved bilar utanfor ein bank, tett følgd av eit sjølvmordsangrep ved hotellobbyen.

Al-Shabaab

Ein politioffiser i byen melde at 15 er drepne, kort tid etter at ein tilsett ved eit likhus i Nairobi opplyste til Reuters at dødstalet er på 14. Fleire sjukehus i byen har bede om bloddonasjonar.

Den ytterleggåande islamistgruppa al-Shabaab har påtatt seg ansvaret for angrepet. Det er førebels uklart om dei ansvarlege for angrepet har vorte arresterte. Overvakingsbilde viser at det var minst fire personar involverte i angrepet.

Islamistgruppa sjølv hevdar via nyheitsbyrået sitt Shahada at det er 47 som er drepne.

Motstridande opplysningar

Innanriksminister Fred Matiang'i kunngjorde seint tysdag kveld at alle bygningane i og rundt hotellanlegget som var ramma av angrepet frå ekstremistane, har vorte sikra, og at tryggingsstyrkar var i gang med ein avsluttande oppryddingsaksjon.

– Eg gjentek at situasjonen er under kontroll og at landet er trygt, sa han

TV-kanalen NTV rapporterer at det vart fyrt av nye skot over ein time etter fråsegna til ministeren.

Nyheitsbyrået DPA skriv at ein av reporterane deira skal ha høyrt nye, tunge skotsalver og to nye eksplosjonar i det same tidsrommet.

Meir enn tolv timar etter angrepet seier fleire AP har snakka med, at dei har familiemedlemmer som stadig gøymer seg på åstaden.

Retta mot amerikanarar

Ifølgje kenyanske styresmakter var målet for angrepet ein amerikansk konferanse organisert av amerikanarar ved Dusit hotell.

– Møtestaden for konferansen vart likevel endra i siste augneblink, seier sjef for antiterroreininga i det kenyanske politiet (ATPU), Mawira Mungania.

Han legg til at angriparane mislykkast i å entre hotellet, og angreip derfor ein nærliggjande bygning. Ein amerikansk statsborgar er blant dei drepne. Blant dei døde er òg ein britisk statsborgar, ifølgje Sky News.

CNN-journalisten Omar Nor, som dekkjer Somalia, skriv på Twitter at to somaliarar er bekrefta døde etter angrepet.

Fryktelege scener

Ein politioffiser som har snakka med AP, seier at det etter det brutale angrepet låg igjen døde kroppar nede i kafeen og i kontorlokala ved hotellet. Ifølgje han var det ikkje tid til å telje dei døde etter angrepet.

– Det er frykteleg. Det eg har sett er frykteleg, seier Charles Njenga, som overlevde angrepet.

– Eg kunne ikkje tru at eg var i live. Smellet var så høgt og det rista i heile komplekset, seier Enoch Kibet, som jobbar som vaskehjelp på kafeen i komplekset.

Al-Shabaab har fleire gonger gjennomført terroraksjonar i Kenya som har kosta hundrevis av menneske livet. I 2013 vart 67 drepne då fleire gjerningsmenn storma kjøpesenteret Westgate i Nairobi, og i 2015 vart 148 studentar drepne i eit angrep på høgskulen Garissa University College.

Al-Shabaab seier angrepa er for å hemne utstasjoneringa av kenyanske troppar i Somalia, som har vore herja av borgarkrig sidan 1991.