– Minst 15 drepne i angrep mot USAs styrkar i Syria

Den USA-leidde koalisjonen har førebels ikkje kommentert meldinga frå den britiskbaserte eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) om at ein amerikanar er drepen. SOHR melder at totalt 15 er drepne, deriblant syrarar, ifølgje SOHR.

IS opplyser via propagandakanalen sin at angrepet vart utført av ein person i bombevest som slo til mot ein patrulje frå den internasjonale koalisjonen i Manbij nord i Syria.

Den kurdiskdominerte, USA-støtta SDF-militsen har sidan 2016 hatt kontroll over Manbij, som ligg få kilometer frå grensa til Tyrkia. Med støtte frå USA tok SDF-militsen byen frå den ytterleggåande islamistgruppa IS.

I desember tok russiske soldatar over Manbij for å støtte syriske regjeringsstyrkar etter førespurnad frå den kurdiske YPG-militsen. Dei frykta ein tyrkisk storoffensiv etter at president Donald Trump varsla at han ville trekke ut dei rundt 2.000 soldatane USA har i Nord-Syria.

