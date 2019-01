Virusforskarar hevdar å ha gjort stor oppdaging

utenriks

Teamet ved Universitet i Hongkong skildrar det nyoppdaga stoffet AM580 som «svært potent når det gjeld å forstyrre livssyklusen til ulike virus» i ein studie publisert denne månaden i tidsskriftet Nature Communications.

Forskarane ser for seg at stoffa ein gong i framtida kan brukast som eit breispektera antiviralt middel mot ei rekkje infeksjonssjukdommar, til og med mot virus som enno ikkje er oppdaga, viss det består kliniske studiar.

Skummel spreiing

Spreiinga av dødelege virussjukdommar dei siste tiåra har understreka behovet for nye verkemiddel i kampen mot virus. Verdshelseorganisasjonen (WHO) har peikt ut åtte virussjukdommar som per no ikkje har effektive mottiltak og som kan komme til å spreie seg raskt med høg dødelegheit i nær framtid, inkludert luftvegsinfeksjonane mers og sars og fleire typar blødingsfeber.

Breispektera, antivirale midlar er sett på som det ultimate verkemiddel fordi dei kan brukast mot fleire patogen i motsetnad til ein vaksine, som berre vernar mot eitt virus eller éi virusstamme. Innan vaksinane er ferdigprodusert, kan viruset ha mutert og vaksinen vere tilnærma verdilaus.

Gode testar

Forskarane testa AM580 på mus i ein toårig studie og fann at det stogga ei rekkje influensavirus, inkludert H1N1, H5N1 og H7N9, i tillegg til virusa som forårsakar sjukdommane mers og sars.

AM580 var òg effektivt mot spreiing av Zika-virus og Enterovirus 71, det sistnemnde forårsakar munn- og klauvsjuke.

Eit derivat av AM580 er allereie teke i bruk i behandling av kreft i Japan, der meininga er at det skal gi låg toksisitet for menneske. Det er likevel ulemper, til liks med cellegiftbehandling. Som ved cellegiftbehandling blir antivirus som AM580 brukt for å øydeleggje cellene til pasienten for å «svelte i hel» kreften. Det står att mykje forsking før ein veit kva som er rett metode for bruk av midla. Forskarane åtvarar om at feil og overdriven bruk kan gjere mykje skade.

